Українська
$ 28,46
34,62
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Лучший гол в карьере Ибрагимовича: Златан сам определил (видео)

27 декабря, 23:29

Олег Люлька Олег Люлька

Сумасшедшую "бисиклету" Златана, жертвой которой стали англичане, можно пересматривать бесконечно

Великий и могущественный Златан Ибрагимович, который в 39 лет ведет некогда дряхлый "Милан" к чемпионству Италии, назвал лучший гол в своей карьере. Нет-нет, швед не стал говорить, что этот шедевр еще впереди.

Реклама

Читайте также: Ибрагимович назвал единственного игрока, который лучше, чем он сам

"Мой гол в ворота Англии в 2012 году – самый лучший. Это была идеальная бисиклета", – приводит слова Ибрагимовича Marca со ссылкой на SportWeek

И вправду, можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как Ибра забивает "ножницами" из-за пределов штрафной площадки, с 25 метров, англичанам.

Отметим, что суммарно Златан Ибрагимович, выступая за "Мальме", "Аякс", "Интер", "Барселону", "Ювентус", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборную Швеции, забил почти 500 голов.

Реклама

Читайте также: В Бразилии нашли доказательства, что Месси не побил голевой рекорд Пеле

Добавим, что 39-летний Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции и выступить на Евро-2021. Переговоры уже начались.

Смотрите, как Ибра штамповал голы в "МЮ"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист гол видео голов Златан Ибрагимович сборная Швеции
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Говорят, жить мне осталось месяц". Друг Шевы раскрыл заболевание, которое прятал за повязкой на глазуФутбол
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)
Глаз залипает на маме! Cемья Степаненко спереди и сзади (фото)Футбол
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)
Алиев с Милевским угодили в СИЗО (видео)Футбол
Фантастика! Месси побил
Фантастика! Месси побил "вечный" рекорд ПелеФутбол
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото:
Фанаты просят Анну Кравец прекратить постить интимные фото: "Вы ослепляете"Футбол
Игрок
Игрок "Динамо" заснял жену в душе, а она выложила видео в Instagram. Смотрите, пока не удалилаФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять