Лучший гол в карьере Ибрагимовича: Златан сам определил (видео)

Великий и могущественный Златан Ибрагимович, который в 39 лет ведет некогда дряхлый "Милан" к чемпионству Италии, назвал лучший гол в своей карьере. Нет-нет, швед не стал говорить, что этот шедевр еще впереди.
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"Мой гол в ворота Англии в 2012 году – самый лучший. Это была идеальная бисиклета", – приводит слова Ибрагимовича Marca со ссылкой на SportWeek
И вправду, можно бесконечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как Ибра забивает "ножницами" из-за пределов штрафной площадки, с 25 метров, англичанам.
Отметим, что суммарно Златан Ибрагимович, выступая за "Мальме", "Аякс", "Интер", "Барселону", "Ювентус", "Милан", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед", "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборную Швеции, забил почти 500 голов.
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Добавим, что 39-летний Златан Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции и выступить на Евро-2021. Переговоры уже начались.
Смотрите, как Ибра штамповал голы в "МЮ"
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