Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Бразильський футболіст помер після серцевого нападу під час матчу

7 січня, 20:14

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Гравцеві португальського клубу Алексу Аполінаріо було всього 24 роки

Сумна звістка надійшла сьогодні з Португалії. Бразильський футболіст команди третього дивізіону "Алверка", півзахисник Алекс Аполінаріо, помер у лікарні. Три дні тому ми писали, що у футболіста стався серцевий напад під час матчу. 24-річний гравець впав на поле прямо під час матчу і залишився лежати нерухомо.

Реклама

Медики надавали йому допомогу відразу ж на полі, оживили серце, а потім його відвезли в лікарню. Зустріч, перервана на 27-й хвилині, так і не дограли. Кілька днів лікарі боролися за життя Алекса, але не змогли врятувати. Зупинка серця привела до смерті мозку. Про це з великим сумом повідомив аккаунт клубу в Instagram.

"Алверка" скасувала всі свої заходи і пообіцяла надати допомогу родині Аполінаріо. У Португалії він виступав з 2019 року, коли приїхав із Бразилії.

Реклама

Нещодавно після Марадони футбольний світ втратив ще й свого Папу.

Дивіться сюжет про недавню смерть легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

смерть помер футбол футболіст чемпіонат Португалії серцевий напад
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зраду
Прийшов додому, а там дружину жорстко гасять на ліжку: Мілевський шокував розповіддю про зрадуФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренер
Улюблений анекдот Лобановського: як жартував легендарний тренерФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти