Бразильський футболіст помер після серцевого нападу під час матчу

Сумна звістка надійшла сьогодні з Португалії. Бразильський футболіст команди третього дивізіону "Алверка", півзахисник Алекс Аполінаріо, помер у лікарні. Три дні тому ми писали, що у футболіста стався серцевий напад під час матчу. 24-річний гравець впав на поле прямо під час матчу і залишився лежати нерухомо.

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Медики надавали йому допомогу відразу ж на полі, оживили серце, а потім його відвезли в лікарню. Зустріч, перервана на 27-й хвилині, так і не дограли. Кілька днів лікарі боролися за життя Алекса, але не змогли врятувати. Зупинка серця привела до смерті мозку. Про це з великим сумом повідомив аккаунт клубу в Instagram.

"Алверка" скасувала всі свої заходи і пообіцяла надати допомогу родині Аполінаріо. У Португалії він виступав з 2019 року, коли приїхав із Бразилії.

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