Оплакивают 21-летнего футболиста: страшная болезнь забрала партнера Малиновского

"Аталанта" оплакивает своего футболиста. Сегодня, 23 февраля, игрок молодежной команды бергамцев Вилли Брасиано Та Би скончался от рака печени. Ивуарийскому полузащитнику только зимой исполнился 21 год. А буквально в мае 2020 года "Аталанта" потеряла 19-летнего игрока Андреа Ринальди, который скончался после аневризмы мозга.

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Вилли Брасиано Та Би/Фото Atalanta B.C.

Вилли долго боролся со страшной болезнью. А последние месяцы талантливый полузащитник провел на родине, в Кот-д'Ивуаре.

"Мы скорбим о преждевременной кончине нашего игрока и чемпиона Италии до 19 лет Вилли Брачиано Та Би и разделяем горе его семьи и близких. Его мечта оборвалась слишком рано... Дорогой Вилли, покойся с миром", — говорится в сообщении "Аталанты" в Twitter.

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Напомним, что в составе "Аталанты" выступают два украинских полузащитника – Руслан Малиновский и Виктор Коваленко. В 23 встречах чемпионата Италии бергамцы набрали 43 очка и занимают пятое место в Серии А.

Ранее Малиновский рассказал, как Коваленко загрузили в "Аталанте".

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