Дикість з Росії. Хокеїста жорстоко били ключкою по голові

У Сочі під час матчу хокейного турніру SochiHockeyCup сталася бійка між гравцями клубу "Великий" і "АppolonOff".
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Хокеїст з команди "Великий" Дмитро Анфіногенов напав на гравця сочинського клубу Олександра Дзизаря і бив його ключкою по голові, поки та не зламалася. Інший гравець клубу "Великий" Микита Волков під'їхав ззаду і почав кулаками добивати вже побитого хокеїста, що стікав кров'ю.
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В результаті Волков і Анфіногенов були вигнані з турніру. Постраждалого Дзизаря доставили в лікарню для зняття побоїв.
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