Русский
$ 27,84
33,81
  1. Спорт
  2. Новини хокею

Дикість з Росії. Хокеїста жорстоко били ключкою по голові

12 лютого, 15:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Інцидент стався під час турніру в Сочі

У Сочі під час матчу хокейного турніру SochiHockeyCup сталася бійка між гравцями клубу "Великий" і "АppolonOff".

Реклама

Читайте також: Цирк в НХЛ! Голкіпер забув рахунок в матчі і втік з воріт

Хокеїст з команди "Великий" Дмитро Анфіногенов напав на гравця сочинського клубу Олександра Дзизаря і бив його ключкою по голові, поки та не зламалася. Інший гравець клубу "Великий" Микита Волков під'їхав ззаду і почав кулаками добивати вже побитого хокеїста, що стікав кров'ю.

Читайте також: Бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімн

В результаті Волков і Анфіногенов були вигнані з турніру. Постраждалого Дзизаря доставили в лікарню для зняття побоїв.

Реклама

Раніше ми писали, що американська хокеїстка погодувала грудьми дитину прямо в перерві матчу. Гравець команди "Гроувдейл Вайперс" Сера Смолл годувала двомісячну доньку Еллі в роздягальні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

бійка хокей хокеїсти

Джерело: СЕ

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Катюша" таки замінить гімн Росії – дебют відбудеться в ЛатвіїХокей
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших
Вкуси мене, якщо зможеш! ТОП-7 найскандальніших "людожерів" у світі спортуІнші
Хокеїстка погодувала грудьми доньку в перерві матчу
Хокеїстка погодувала грудьми доньку в перерві матчуХокей
Канадець в Україні поставив на коліна росіянина і закинув йому знущальну шайбу
Канадець в Україні поставив на коліна росіянина і закинув йому знущальну шайбуХокей
Бос світового хокею забанив
Бос світового хокею забанив "Катюшу". Росії доведеться шукати новий гімнХокей
Пішов з життя шестиразовий переможець Кубка Стенлі
Пішов з життя шестиразовий переможець Кубка СтенліХокей

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти