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Дикость из России. Хоккеиста жестоко избивали клюшкой по голове

12 февраля, 15:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Инцидент произошел во время турнира в Сочи

В Сочи во время матча хоккейного турнира SochiHockeyCup произошла драка между игроками клуба "Большой" и "АppolonOff".

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Хоккеист из команды "Большой" Дмитрий Анфиногенов напал на игрока сочинского клуба Александра Дзызаря и бил его клюшкой по голове, пока та не сломалась. Другой игрок клуба "Большой" Никита Волков подъехал сзади и начал кулаками добивать уже избитого хоккеиста, истекающего кровью.

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В результате Волков и Анфиногенов были изгнаны из турнира. Пострадавшего Дзызаря доставили в больницу для снятия побоев.

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Ранее мы писали, что американская хоккеистка покормила грудью ребенка прямо в перерыве матча. Игрок команды "Гроувдэйл Вайперс" Сэра Смолл кормила двухмесячную дочь Элли в раздевалке.

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драка хоккей хоккеисты

Источник: СЭ

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