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Цирк в НХЛ! Голкіпер забув рахунок у матчі і втік з воріт

11 лютого, 15:52

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Туукка Раск був упевнений, що його команда програє

Неймовірно смішний епізод стався в матчі Національної хокейної ліги. Голкіпер "Бостона" залишив ворота, оскільки забув рахунок зустрічі.

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За рахунку 2:2 на останній хвилині третього періоду Туукка Раск вирушив на лаву запасних, щоб замінитися на шостого польового гравця. Тренерський штаб та інші хокеїсти були шоковані, адже в будь-який момент шайба могла влетіти в порожні ворота. На щастя, Раск швидко зорієнтувався і повернувся назад.

"Якщо чесно, я просто подумав, що в той момент ми програємо – 1:2. Я чекав, коли тренер мене покличе і думав: "Та чому ж він ніяк цього не робить?" Залишалося близько півтори хвилини, і я вирішив поїхати.

Що ж, ми працюємо в індустрії розваг. Сподіваюся, люди добре посміялися", – розповідав після гри Раск.

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До речі, "Бостон" виграв матч в овертаймі – 3:2. А Раск відбив 32 кидки.

Раніше ми розповідали про курйозний випадок в Лас-Вегасі. Вболівальниця клубу НХЛ "Вегас" Меган Макдональд не відчинила двері воротареві команди Марку-Андре Флері.

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Хокеїст приніс дівчині підписану ігрову майку, яку вона виграла в розіграші. Меган очікувала кур'єра, але прийшов сам 36-річний канадець. Вона не впізнала його через маску і побоялася впустити додому. Пізніше вболівальниця в соцмережах вибачилася перед хокеїстом.

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хокей воротар НХЛ Бостон

Джерело: Спорт сегодня

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