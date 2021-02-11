Цирк в НХЛ! Голкипер забыл счет в матче и сбежал из ворот

Туукка Раск был уверен, что его команда проигрывает

Невероятно смешной эпизод произошел в матче Национальной хоккейной лиги. Голкипер "Бостона" покинул ворота, поскольку забыл счет встречи.

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При счете 2:2 на последней минуте третьего периода Туукка Раск отправился на скамейку запасных, чтобы замениться на шестого полевого игрока. Тренерский штаб и другие хоккеисты были шокированы, ведь в любой момент шайба могла влететь в пустые ворота. К счастью, Раск быстро сориентировался и вернулся назад.

"Если честно, я просто подумал, что в тот момент мы проигрываем – 1:2. Я ждал, когда тренер меня позовет и думал: "Да почему же он никак этого не делает?" Оставалось около полутора минут, и я решил поехать.

Что ж, мы работаем в индустрии развлечений. Надеюсь, люди хорошо посмеялись", – рассказывал после игры Раск.

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Кстати, "Бостон" выиграл матч в овертайме – 3:2. А Раск отразил 32 броска.

Ранее мы рассказывали о курьезном случае в Лас-Вегасе. Болельщица клуба НХЛ "Вегас" Мэган Макдональд не открыла дверь вратарю команды Марку-Андре Флери.

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Хоккеист принес девушке подписанную игровую майку, которую она выиграла в розыгрыше. Мэган ожидала курьера, но пришел сам 36-летний канадец. Она не узнала его из-за маски и побоялась впустить домой. Позднее болельщица в соцсетях извинилась перед хоккеистом.

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