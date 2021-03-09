Юного футболіста вбило струмом. Що він робив?

17-річний футболіст англійського клубу "Файлд" Люк Беннетт загинув в результаті нещасного випадку. Його вбило струмом.

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За попередньою версією слідства, Беннетт торкнувся металевою жердиною ділянки лінії електропередач. Лікарі, які прибули на допомогу, лише констатували смерть Люка. Разом з футболістом перебували двоє підлітків, вони серйозно не постраждали.

Беннетт був футболістом академії "Файлд" і грав у складі другої команди, в одному з нижчих дивізіонів країни.

"Він був обдарованим футболістом на полі, виділяючись в кожному матчі за наш клуб" , – йдеться в заяві клубу.

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Раніше ми писали, що гравець "Верони" Андреа Греселе вирішив залізти на дах поїзда. Футболіст торкнувся рукою лінії електропередач. Греселе вдарило струмом і він впав з чотириметрової висоти.

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