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Юного футболиста убило током. Что он делал?

9 марта, 10:04

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

17-летний Люк Беннетт выступал за клуб "Файлд"

17-летний футболист английского клуба "Файлд" Люк Беннетт погиб в результате несчастного случая. Его убило током.

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По предварительной версии следствия, Беннетт коснулся металлическим шестом участка линии электропередач. Врачи, прибывшие на помощь, лишь констатировали смерть Люка. Вместе с футболистом находились двое подростков, они серьезно не пострадали.

Беннетт был футболистом академии "Файлда" и играл в составе второй команды, в одном из низших дивизионов страны.

"Он был одаренным футболистом на поле, выделяясь в каждом матче за наш клуб", – говорится в заявлении клуба.

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Ранее мы писали, что игрок "Вероны" Андреа Греселе решил залезть на крышу поезда. Футболист коснулся рукой линии электропередачи. Греселе ударило током и он упал с четырехметровой высоты.

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футболист чемпионат Англии

Источник: lenta.ru

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