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Пішов із життя легендарний гравець "Карпат"

8 березня, 23:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Покора допоміг львівському клубу завоювати Кубок СРСР

На 74-році життя помер знаменитий футболіст львівських "Карпат" Роман Покора. В останні роки у тренера були проблеми зі здоров'ям, повідомляє niknews.mk.ua.

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З 1966 по 1973 рік Покора провів за "Карпати" 191 матч і забив 11 голів. У складі львів'ян ставав володарем Кубка СРСР 1969 року. Також він виступав за харківський "Металіст" і "Спартак" з Івано-Франківська.


Роман Покора в складі "Карпат". Фото: ФК "Карпати"

Після завершення кар'єри гравця Покора перейшов на тренерську роботу. Він встиг попрацювати в багатьох клубах з України, Азербайджану та Грузії, серед яких – "Карпати", "Волинь", "Олександрія".

Сьогодні раніше ми повідомляли, що помер перший тренер в історії збірної України. Олександр Фадєєв входив у тренерський штаб "бронзового" "Сокола".

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Нагадаємо, що 5 березня помер батько кращого хокеїста в історії Уейна Гретцкі. Він був українцем. У 82 роки помер Уолтер Гретцкі. На початку XX століття дід Уейна, Терентій Лаврентійович Волоський, іммігрував до Канади з Берестейщини.

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тренер Карпати Львів

Джерело: Сегодня|Спорт

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