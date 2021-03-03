Тренер "Челсі" вчився грати в футбол за революційними матчами "Динамо"

Німецький наставник "Челсі" Томас Тухель розповів, чому свого часу вирішив стати тренером. І зізнався, яку роль в його кар'єрі зіграли записи матчів київського "Динамо". Нагадаємо, що "Челсі" встановив рекорд у першому матчі Тухеля.

"Пристрасть до цієї роботи мені передав батько, який теж працював тренером. Він навчив мене багатьох речей ще в дитинстві. А в "Штутгарті" мене вчили, що успіх залежить не тільки від таланту і пристрасті, але і від уваги до деталей і працьовитості. Багато почерпнув від Ральфа Рангніка. Він показував відео матчів "Парми" і київського "Динамо", ми вчилися грати в футбол за цими записами. Це вплинуло на мою кар'єру. Підхід цих команд був революційним", – цитує Тухеля "Челсі".

Реклама

Томас Тухель / Фото: Reuters

Нагадаємо, що німецький фахівець очолив "Челсі" у січні. У лондонському клубі колишній наставник французького "ПСЖ" змінив Френка Лемпарда.

Ми писали, що в Англії розгорається скандал навколо непризначення пенальті в матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги "Челсі" – "Манчестер Юнайтед" (0:0).

Реклама

Також раніше повідомляли, що шикарний гол у падінні приніс перемогу "Челсі" над "Атлетіко" в Лізі чемпіонів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама