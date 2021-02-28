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"Челсі" – "МЮ": онлайн матчу чемпіонату Англії

Неділя, 28 лютого
Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Челсі

18:30

Манчестер Юнайтед

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю, 28 лютого, відбудеться центральний матч 26-го туру чемпіонату Англії: в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж" "Челсі" прийме "Манчестер Юнайтед". Матч розпочнеться о 18:30 за київським часом, а на нашому сайті пройде текстова онлайн трансляція з описом всіх ключових моментів.

ОНЛАЙН МАТЧУ "ЧЕЛСІ" – "МЮ"

"Манчестер Юнайтед" розташовується на другій сходинці турнірної таблиці Прем'єр-ліги, але відставання від лідируючого "Манчестер Сіті" становить цілих 13 очок (хоча у "Сіті" на один матч більше). У минулому турі "МЮ" перервав свою двоматчеву серію з нічиїх, перемігши "Ньюкасл" (3:1).

"Челсі" розташовується на п'ятій сходинці турнірної таблиці, але відстає від "МЮ" всього на шість балів. У разі перемоги вони зможуть обійти "Вест Хем", який вчора поступився якраз "МанСіті" .

Посеред тижня обидві команди брали участь в єврокубкових матчах. У вівторок "Челсі" на виїзді здобув перемогу над "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завдяки голу Олів'є Жиру.

У четвер "Манчестер Юнайтед" видав нульову нічию з "Реал Сосьєдад" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Але в першому матчі "Червоні дияволи" здобули розгромну перемогу 4: 0, тому ответка була лише формальністю.

Обидві команди можуть похвалитися вселяють серіями без поразок. "Челсі" в попередній раз йшов з поля в якості того, хто програв ще 19 січня, тоді командою ще керував Френк Лемпард. Безпрограшна серія "МЮ" триває з 27 січня.

Букмекери про матч "Челсі" – "Манчестер Юнайтед":

Букмекери сьогодні віддають перевагу "Челсі": коефіцієнт на перемогу команди Томаса Тухель – 2.25, на нічию – 3.35, на перемогу "МЮ" – 3.45.

Де дивитися матч "Челсі" – "Манчестер Юнайтед":

Матч Челсі – "МЮ" покажуть на каналі Setanta Ukraine, який доступний за допомогою сервісу OLL.TV .

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онлайн чемпіонат Англії Манчестер Юнайтед Челсі Лондон

Джерело: Сегодня|Спорт

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