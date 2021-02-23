"Атлетіко" – "Челсі": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Мультимедійний онлайн поєдинку клубів з Мадрида і Лондона на нейтральному стадіоні в Бухаресті

У вівторок, 23 лютого, на стадіоні "Націонал" в Бухаресті відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Атлетіко" – "Челсі". Початок – о 22:00 за київським часом. Гра мала відбутися в Мадриді, але її перенесли до Румунії через коронавірусні обмеження. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього поєдинку з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

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Зазначимо, що "Атлетіко" вийшов до 1/8 ЛЧ, посівши друге місце в групі з "Баварією", "Зальцбургом" і "Локомотивом". Зараз в чемпіонаті Іспанії "матрацники" займають першу сходинку.

"Челсі" ж раніше виграв групу ЛЧ з "Севільєю", "Краснодаром" і "Ренном". У нинішньому чемпіонаті Англії "сині" – п'яті.

"Атлетіко" в Бухаресті

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"АТЛЕТІКО" – "ЧЕЛСІ":

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"АТЛЕТІКО": Облак; Льоренте, Савич, Феліпе, Ермосо, Лоді; Коке, Кондогбіа, Сауль; Фелікс, Суарес

Не зіграють: Тріпп'єр (дискваліфікація), Еррера (хвороба), Хіменес (привідний м'яз), Карраско (забій), Врсалько (забій)

"Висять" на картці: Лоді, Савич

"ЧЕЛСІ": Менді; Аспілікуета, Зума, Рюдігер; Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо; Маунт, Жиру, Вернер

Не зіграє: Тьяго Сілва (стегно)

Під питанням: Абрахам (гомілкостоп)

"Висять" на картці: Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Зієш

"АТЛЕТІКО" – "ЧЕЛСІ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Фаворитом сьогоднішнього матчу аналітики називають гостей. На перемогу "Челсі" встановлено коефіцієнт 2.74, на нічию – 3.15, на перемогу "Атлетіко" – 3.00. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така: виграш "Челсі" – 36%, нічия – 31%, виграш "Атлетіко" – 33%.

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ТОП-3 найімовірніших результатів, за прогнозами букмекерів, – 1:1, 0:0 і 1:0 на користь лондонців.

Стосовно виходу до 1/4 Ліги чемпіонів за сумою двох зустрічей (повторна – 17 березня), то "Челсі" дають 54% (1.78), "Атлетіко" – 46% (2.13).

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"АТЛЕТІКО" – "ЧЕЛСІ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі поєдинок "Атлетіко" – "Челсі" у вівторок, 23 лютого, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція матчу доступна на сервісі OLL.TV.

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