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Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з "Челсі"

12 лютого, 21:43

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наставник "Краснодара" Мусаєв в Лізі чемпіонів затримав початок другого тайму

Сьогодні УЄФА виніс остаточне рішення щодо інциденту, який стався під час зустрічі "Краснодара" і "Челсі" в Лізі чемпіонів. Матч відбувся в Лондоні 8 грудня і завершився нічиєю 1:1, а гості з Росії із запізненням вийшли на гру. Європейські функціонери залишили в силі покарання, накладене на "Краснодар" 19 січня.

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Вердикт опублікований на офіційному сайті УЄФА.

Російський клуб подавав апеляцію, але її відхилили. Отже, "Краснодар" оштрафований на 15 тисяч євро, а головний тренер команди Мурад Мусаєв дискваліфікований на один матч європейських турнірів умовно. Покарання дійсно впродовж року.

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Раніше 37-річний Мусаєв карався в чемпіонаті Росії за претензії до суддів. Його команда посіла третє місце на груповій стадії Ліги чемпіонів і в 1/16 фіналу Ліги Європи зіграє з хорватським "Динамо".

Нещодавно російського футболіста двічі за день виганяли з поля.

Згадаймо, як "Краснодар" був розгромлений в Росії лондонцями з рахунком 4:0.

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тренер футбол Ліга чемпіонів дискваліфікація Челсі Лондон ФК Краснодар
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