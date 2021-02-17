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Матчі Ліги чемпіонів у середу: розклад, де дивитися, котирування букмекерів

17 лютого, 10:00

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Все про матчі Ліги чемпіонів 17 лютого – розклад трансляцій, котирування букмекерів і оперативні результати

17 лютого тривають матчі Ліги чемпіонів. У середу пройдуть матчі 1/8 фіналу турніру – "Порту" прийме "Ювентус", а "Севілья" зіграє з "Боруссію" Дортмунд. Нижче – розклад і час початку матчів, список трансляцій, котирування букмекерів і результати ігор. Дивіться, як завершилися матчі Ліги чемпіонів у вівторок.

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22:00 "Порту" – "Ювентус"
Букмекери: 4.30 – 3.20 – 2.04 (прохід – 4.30 – 1.24)
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
"Футбол 2", четвер, 10:30 (повтор)
"Футбол 1", четвер, 16:40 (повтор)
Трансляція: онлайн "Порту" – "Ювентус" на нашому сайті

22:00 "Севілья" – "Боруссія" Д
Букмекери: 2.35 – 3.50 – 3.10 (прохід – 2.08 -1.80)
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
"Футбол 2", четвер, 8:40 (повтор)
"Футбол 2", четвер, 18:40 (повтор)
Трансляція: онлайн "Севілья" – "Боруссія" Д на нашому сайті

Дивіться огляди матчів вівторка:

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Ліга чемпіонів Порту Ювентус ТУрин Боруссія Дортмунд Севілья

Джерело: Сегодня|Спорт

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