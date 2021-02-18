Партнер Роналду знепритомнів після поразки від "Порту"

Партнеру Кріштіану Роналду по "Ювентусу" Альваро Мораті стало зле після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в Португалії, в якому в середу ввечері "Юве" несподівано програв "Порту" 1:2.

"Мората і раніше був не в найкращій формі, позначається, що недавно він перехворів на грип. Альваро грав сьогодні ввечері тільки тому, що був потрібен "Ювентусу". Після гри він відчув слабкість в роздягальні і знепритомнів. Йому довелося лягти, він і далі почувається кепсько", – розповів головний тренер туринців Андреа Пірло

Реклама

Мората / Фото: Reuters

Відзначимо, що по ходу гри проти "Порту" Мората мав не найкращий вигляд і був замінений на 63-й хвилині, коли "Ювентус" поступався 0:2.

Причиною ж поразки від "Порту" коуч туринців назвав розконцентрацію своїх підопічних, які пропустили вже на першій хвилині матчу.

"Коли ви пропускаєте м'яч за хвилину після початку гри, то гравці, природно, втрачають впевненість, надто проти команди, яка знає, як правильно діяти від оборони. Ми піднесли "Порту" подарунок на срібному блюді", – цитує Андреа Пірло Football Italia

Реклама

Читайте також: "Боруссія" обіграла "Севілью" на її полі. Все вирішив диво-норвежець!

Повторний матч у цій парі 1/8 Ліги чемпіонів відбудеться в Турині 9 березня.

Дивіться, як "Порту" обіграв "Ювентус" 2:1

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама