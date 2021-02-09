Суарес побив "рекорд століття" Роналду і з "Атлетіко" йде до чемпіонства

У чемпіонаті Іспанії з футболу встановили гольовий рекорд XXI століття. У матчі "Атлетіко" – "Сельта" форвард господарів Луїс Суарес зробив дубль, а зустріч завершилася нічиєю 2:2. Для уругвайця ці забиті м'ячі стали 15-м і 16-м у поточному сезоні. Отже, 34-річний футболіст швидше за всіх в Ла Лізі в цьому столітті досяг показника в 16 голів.

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Суарес провів 17 матчів за "Атлетіко" для досягнення свого рекорду. Попередній же належав португальцю Кріштіану Роналду, який у сезоні 2009/2010 в формі "Реала" відзначився 15 влучними ударами за цей час.

На жаль для Луїса і його партнерів, гості з Віго відігралися на 89-й хвилині. Причому, м'яч забив колишній нападник "Шахтаря" і "Бенфіки" аргентинець Факундо Феррейра. Примітно, що обидві команди зробили по два удари в площину воріт, і всі вони втілилися в голи. Дивіться, як перервалася восьмиматчева переможна серія мадридської команди:

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Проте, "Атлетіко" продовжує впевнено лідирувати, випереджаючи "Реал" і "Барселону" на вісім очок і маючи матч в запасі. Напередодні Мессі в грі з "Бетісом" вийшов з лавки запасних, але "Барсу" врятувала нова зірка.

Згадаймо, як ще в серпні Луїс забивав за "Барселону" в Лізі чемпіонів:

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