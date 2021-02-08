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Небачена справа: Мессі вийшов з лавки запасних, але "Барсу" врятувала нова зірка

8 лютого, 09:20

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Каталонці наздогнали "Реал" за кількістю набраних очок, але відстають від "Атлетіко"

В іспанській Ла Лізі триває суперництво "Барселони" і "Реала". Правда, поки що гранди борються за друге місце, оскільки мадридський "Атлетіко" втік вперед на сім очок, та ще й має два матчі в запасі. Вчора пізно ввечері каталонці здобули вольову перемогу в Севільї над "Бетісом" – 3:2. Тим часом, Мессі наблизився до рекорду Хаві в "Барселоні" за кількістю матчів.

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На цей раз Ліонель Мессі залишився серед запасних, а його команда програла перший тайм – 0:1. Вийшовши на поле на 57-й хвилині, вже на 59-й аргентинський форвард зрівняв рахунок. Потім захисник господарів Віктор Руїс забив у свої і чужі ворота, а вирішальний м'яч у гостей – на рахунку 21-річного португальця Франсішку Трінкана.

Отже, підопічні Рональда Кумана наздогнали "Реал": у конкурентів по 43 очки після 21 матчу. Мадридці в суботу також добули гостьову вольову перемогу над "Уескою" (2:1) – дубль зробив захисник Варан! Дивіться огляд зустрічі "Бетіс" – "Барселона".

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Напередодні вперше в світі футбольний матч чоловіків судила жіноча бригада.

Дивіться, як "Барселона" в Лізі чемпіонів розгромила "Динамо" в Києві:

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