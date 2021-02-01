Мессі забив вже 650-й гол за "Барселону" і наблизився до рекорду Хаві

Аргентинець злиться через розсекречення його зарплати, але бомбардирських обертів не збавляє

Нападник "Барселони" Ліонель Мессі відзначився забитим м'ячем у поєдинку проти "Атлетика" (2:1) в 21-му турі чемпіонату Іспанії. Для аргентинця цей гол став 650-м у футболці каталонського клубу.

Реклама

Читайте також: Навіть якщо Мессі не було на полі, він там був: новий витік щодо контракту Ліонеля

Як повідомляє в Twitter OptaJose, Мессі забив 456-й гол в рамках чемпіонату Іспанії, при цьому, 38 з них були забиті після ударів зі штрафного (всього 49). На це йому знадобилося 755 матчів. Мессі залишилося провести ще 13 матчів, щоб побити абсолютний рекорд Хаві (767).

Раніше ми писали, що Мессі в люті і збирається покинути "Барселону" через розголошення контракту. Аргентинський футболіст незадоволений тим, що всі дізналися про його величезну зарплату.

В тренді "Шахтар" завершив перший збір розгромною перемогою

Дивіться, як Мессі забивав "Динамо"

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама