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Невиданное дело: Месси вышел со скамейки запасных, но "Барсу" спасла новая звезда (видео)

8 февраля, 09:20

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Каталонцы догнали "Реал" по количеству набранных очков, но отстают от "Атлетико"

В испанской Ла Лиге продолжается соперничество "Барселоны" и "Реала". Правда, пока что гранды борются за второе место, поскольку мадридский "Атлетико" убежал вперед на семь очков, да еще и имеет два матча в запасе. Вчера поздно вечером каталонцы добыли волевую победу в Севилье над "Бетисом" – 3:2. Тем временем, Месси приблизился к рекорду Хави в "Барселоне" по количеству матчей.

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На этот раз Лионель Месси остался среди запасных, а его команда проиграла первый тайм – 0:1. Выйдя на поле на 57-й минуте, уже на 59-й аргентинский форвард сравнял счет. Затем защитник хозяев Виктор Руис забил в свои и чужие ворота, а решающий мяч у гостей – на счету 21-летнего португальца Франсишку Тринкана.

Таким образом, подопечные Рональда Кумана догнали "Реал": у конкурентов по 43 очка после 21 матча. Мадридцы в суботу также добыли гостевую волевую победу над "Уэской" (2:1) – дубль сделал защитник Варан! Смотрите обзор встречи "Бетис" – "Барселона".

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Накануне впервые в мире футбольный матч мужчин судила женская бригада.

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