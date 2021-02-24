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Рим врятує лише диво! "Баварія" вбила інтригу в Лізі чемпіонів

24 лютого, 00:07

Олена Павлова Олена Павлова

Уже в першому таймі мюнхенці відправили у ворота гостей три м'ячі

Інтрига в парі "Баварія" – "Лаціо"померла вже після першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У Римі минулорічний переможець турніру чотири рази розписався у воротах італійської команди і фактично зняв усі питання. При цьому три м'ячі мюнхенці забили вже в першому таймі.

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"Баварія"

"Баварія" / Фото: Reuters

Головний голеадор "Баварії" Роберт Левандовські відкрив рахунок вже на 9-й хвилині зустрічі. На 24-й хвилині поєдинку Джамал Мусіала зміцнив перевагу гостей, а в кінці першого тайму, на 42-й хвилині, форвард мюнхенців Лерой Зане довів рахунок до розгромного – 3:0.

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Другий тайм почався для "Лаціо" також сумно. На 47-й хвилині захисник римської команди Франческо Ачербі відправив м'яч у свої ворота. Але за дві хвилини маленьку надію італійцям подарував хавбек Хоакін Корреа, скоротивши відставання в рахунку – 1:4.

Проте 17 березня в Німеччині римлянам допоможе лише диво. Хоча мюнхенська команда не ідеальна, і напередодні "Баварія" сенсаційно програла в чемпіонаті.

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Ліга чемпіонів відео голів Баварія Лаціо Роберт Левандовські
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