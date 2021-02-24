Шикарный гол в падении приносит победу "Челси", "Атлетико" ни разу не попал в створ

"Челси" продолжил свою беспроигрышную серию в нынешней Лиги чемпионов. Лондонская команда ни разу не уступила на групповом этапе, добыв четыре победы, и вот теперь англичане дожали мадридский "Атлетико"в первом матче 1/8 финала – 1:0. Поединок для испанцев считался домашним, но проходил он в Будапеште из-за сложной ситуации с COVID-19 в Великобритании.
Единственный гол на 68-й минуте в падении через себя эффектно забил Оливье Жиру. Однако арбитр засчитал его только после просмотра VAR. Было подозрения на офсайд, но нападающий получил мяч от защитника "Атлетико".
Безусловно, дебютировавший в еврокубках во главе "Челси" Томас Тухель переиграл Диего Симеоне. Ведь за весь матч "Атлетико" не нанес ни одного удара в створ чужих ворот. Ответный поединок состоится 17 марта в Лондоне, если из-за коронавируса его не придется снова переносить на нейтральное поле.
Ранее "Бавария" убила интригу в паре с "Лацио", разгромив итальянскую команду – 4:1.
Смотрите, как "Челси" побеждал на групповой стадии Лиги чемпионов
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