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"Челсі" встановив рекорд у першому матчі Тухеля, а над ним насміхаються

28 січня, 13:05

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Лондонська команда показала феноменальний контроль м'яча, але не обіграла "Волків"

У середу ввечері свій перший матч на чолі "Челсі" провів Томас Тухель. На жаль для фанів лондонського клубу, "Челсі" не зміг здолати "Вулвергемптон" – 0:0. При цьому, команда німецького тренера видала кілька видатних статистичних показників.

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Наприклад, "сині" зробили в першому таймі 433 передачі, а в цілому за матч – 820. Це рекорд серед усіх наставників Прем'єр-ліги в їхніх перших матчах на новій посаді. Правда, статистику почали вести з сезону 2003/2004.

При цьому "Челсі" володів м'ячем 78,9% ігрового часу! Але це не призвело хоча б до одного взяття воріт.

Скромна нічия не викликала особливого оптимізму у шанувальників клубу, і ТухелЯ піддали різного роду критиці. Зокрема, звинуватили в схильності до свого співвітчизника Кая Хаверца, якого він відразу ж повернув до основного складу. А на лавку посадив Мейсона Маунта, що виходив 13 разів поспіль із перших хвилин за Лемпарда.

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У соцмережах уже пішли жарти стосовно Томаса. Наприклад, кажуть, власник "Челсі" Роман Абрамович втрачає терпіння після другого дня без трофеїв.

І вже пародіюють поради тренера своїй команді: "Грайте, як Неймар і Мбаппе".

Так що сумувати Тухелю в Лондоні точно не доведеться, а тиск на нього вже почався.

Читайте також: 100 мільйонів фунтів витратив Абрамович на звільнення тренерів. Хто скільки отримав.

Раніше "Челсі" розгромив "Севілью" в Лізі чемпіонів:

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