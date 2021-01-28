"Челси" установил рекорд в первом матче Тухеля, а над ним насмехаются

В среду вечером свой первый матч во главе "Челси" провел Томас Тухель. К сожалению для фанов лондонского клуба, "Челси" не смог одолеть "Вулверхэмптон" – 0:0. При этом, команда немецкого тренера выдала несколько выдающихся статистических показателей.

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Например, "синие" сделали в первом тайме 433 передачи, а в целом за матч – 820. Это рекорд среди всех наставников коллективов Премьер-лиги в их первых матчах на новом посту. Правда, статистику начали вести с сезона 2003/2004.

При этом "Челси" владел мячом 78,9% игрового времени! Но это не привело хотя бы к одному взятию ворот.

Скромная ничья не вызвала особого оптимизма у поклонников клуба, и Тухеля подвергли разного рода критике. В частности, обвинили в склонности к своему соотечественнику Каю Хаверцу, которого он сразу же вернул в основной состав. А на лавку посадил Мейсона Маунта, выходившего 13 раз подряд с первых минут при Лэмпарде.

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В сетях уже пошли шутки по поводу Томаса. Например, говорят, владелец "Челси" Роман Абрамович теряет терпение после второго дня без трофеев.

И уже пародируют советы тренера своей команде: "Играйте, как Неймар и Мбаппе".

Так что скучно Тухелю в Лондоне точно не будет, а давление на него уже началось.

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