Оце так! "Манчестер Юнайтед" програв аутсайдеру і віддав лідерство команді Зінченка

"Лестер" зіграв унічию з "Евертоном" і не зумів піднятися на перше місце

Команда Уле-Гуннара Сульшера втратила шанс повернутися в лідери Прем'єр-ліги. Вчора пізно ввечері "Манчестер Юнайтед" вкрай несподівано програв останній команді чемпіонату – "Шеффілд Юнайтед". Ймовірно, багато сил у "дияволів" забрав кубковий поєдинок з "Ліверпулем".

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Тим часом унікальний гол англійського воротаря потрапив до Книги рекордів Гіннесса.

Причому гості з Шеффілда постійно вели в рахунку. Захисник Кін Брайн відкрив його після помилки Де Хеа під час кутового на 23-й хвилині. В середині другого тайму в аналогічній ситуації Гаррі Магвайр відновив рівновагу, але на 74-й хвилині молодий шотландець Олівер Берк приніс аутсайдеру перемогу – 2:1. Відзначився він через чотири хвилини після виходу на поле.

Міг зійти на тимчасовий п'єдестал і "Лестер", проте розійшовся з "Евертоном" нічиєю в Ліверпулі – 1:1.

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Не вийшло яскравого дебюту у нового тренера "Челсі" Томаса Тухеля. Команда вже німецького фахівця на своєму полі обійшлася без голів проти "Вулвергемптона".

Отже, лідером після матчів 20-го туру став "Манчестер Сіті". Команда українця Олександра Зінченка днем раніше розгромила "Вест Бромвіч" – 5:0.

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