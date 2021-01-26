100 мільйонів фунтів витратив Абрамович на звільнення тренерів. Хто скільки отримав

Френк Лемпард більше не тренер "Челсі". В АПЛ клуб бовтається в середині турнірної таблиці і терпець Романа Абрамовича увірвався.

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Звільняти тренерів по ходу сезону для "Челсі" це звична справа. А потім платити їм солідну компенсацію. Скільки отримає Френк поки не озвучувалося. Але порахуємо, скільки Абрамович віддав іншим фахівцям.

Клаудіо Раньєрі. Італійський тренер став першим, кому Абрамович вказав на вихід. За дострокове розірвання контракту в 2004 році він отримав 6 млн фунтів.

Жозе Моурінью. Португалець спочатку не знайшов спільної мови з улюбленцем боса клубу Андрієм Шевченком, а потім посварився і з Абрамовичем. 23,1 млн фунтів були виплачені на весь штаб Жозе.

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Авраам Грант. Він вивів "Челсі" у фінал Ліги чемпіонів, але протримався в клубі менше року. І отримав 5,2 млн фунтів відступних.

Луїс Феліпе Сколарі. Бразилець, як і Грант, протримався менше року. Зате отримав 12,6 млн фунтів.

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Карло Анчелотті. У перший сезон з італійцем "Челсі" оформив дубль. А другий – завершив без трофеїв. Це стало приводом для розставання ціною в 6 млн фунтів.

Андре Віллаш-Боаш. Португалець не став новим Моурінью в "Челсі". І швидко покинув клуб, отримавши 12 млн фунтів.

Роберто ді Маттео. Виграв Лігу чемпіонів, але наступний сезон почав дуже слабо і отримав 10,7 млн фунтів відступних.

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Жозе Моурінью. Португалець вдруге увійшов в одну і ту ж річку. Додав трофеїв в клубний музей "Челсі" – перемога в АПЛ, Суперкубку Англії і Кубку ліги, але це не врятувало від звільнення ціною в 8,3 млн фунтів.

Антоніо Конте. Став чемпіоном, але посварився з керівництвом через трансфери. Вибив для свого штабу 26,6 млн фунтів.

Не складно порахувати, що власник "Челсі" з 2004 року втратив більше 100 млн фунтів на звільненнях тренерів.

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