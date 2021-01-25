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"Челсі" звільнив Лемпарда. Серед кандидатів на заміну називали Шевченка

25 січня, 14:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Лондонська команда посідає дев'яте місце в чемпіонаті Англії

Сьогодні англійський "Челсі" прийняв рішення розлучитися з головним тренером команди. 42-річний Френк Лемпард був звільнений – попри те, що вчора його підопічні обіграли "Лутон Таун" в Кубку Англії з рахунком 3:1. Також "сині" впевнено посіли перше місце в групі Ліги чемпіонів, ні разу не поступившись в шести поєдинках.

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Правда, в англійській Прем'єр-лізі "Челсі" йде лише дев'ятим, набравши в 19 матчах 29 очок. На початку січня "Челсі" давав Лемпарду шанс виправити ситуацію. В офіційній заяві на сайті клубу повідомляють:

"Це було дуже непросте рішення, і воно нелегко далося власнику і членам правління. Ми вдячні Френку за те, чого він досяг за час перебування біля керма команди. Однак недавні результати і виступи не відповідали очікуванням клубу, і в тозі команда виявилася в середині турнірної таблиці і без ясних перспектив.

Для розставання з такою легендою клубу, як Френк, не може бути відповідного часу, однак після тривалих обговорень було вирішено, що для того, щоб у команди був час поліпшити результати і виступи в цьому сезоні, потрібні зміни".

Лемпард і Шевченко

Лемпард і Шевченко / Фото: Reuters

Нагадаємо, серед кандидатів на заміну Лемпарду останнім часом розглядали і наставника збірної України Андрія Шевченка. Хоча сам він говорив, що не збирається поєднувати роботу в клубі і національній команді, де у нього контракт до кінця 2022 року.

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Минулого тижня "Лестер" обіграв "Челсі" і вийшов у лідери АПЛ.

Дивіться, як "Челсі" в Лізі чемпіонів розгромив "Севілью" в Іспанії:

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