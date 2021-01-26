100 миллионов фунтов потратил Абрамович на увольнение тренеров. Кто сколько получил

Фрэнк Лэмпард больше не тренер "Челси". В АПЛ клуб болтается в середине турнирной таблицы и терпение Романа Абрамовича лопнуло.

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Увольнять тренеров по ходу сезона для "Челси" это обычное дело. А потом платить им солидную компенсацию. Сколько получит Фрэнк пока не озвучивалось. Но посчитаем, сколько Абрамович отдал другим специалистам.

Клаудио Раньери. Итальянский тренер стал первым, кому Абрамович указал на выход. За досрочное расторжение контракта в 2004 году он получил 6 млн фунтов.

Жозе Моуринью. Португалец сначала не нашел общий язык с любимцем босса клуба Андреем Шевченко, а потом разругался и с Абрамовичем. 23,1 млн фунтов были выплачены на весь штаб Жозе.

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Авраам Грант. Он вывел "Челси" в финал Лиги чемпионов, но продержался в клубе меньше года. И получил 5,2 млн фунтов отступных.

Луис Фелипе Сколари. Бразилец, как и Грант, продержался меньше года. Зато получил 12,6 млн фунтов.

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Карло Анчелотти. В первый сезон с итальянцем "Челси" оформил дубль. А второй – завершил без трофеем. Это стало поводом для расставания ценой в 6 млн фунтов.

Андре Виллаш-Боаш. Португалец не стал новым Моуринью в "Челси". И быстро покинул клуб, получив 12 млн фунтов.

Роберто ди Маттео. Выиграл Лигу чемпионов, но следующий сезон начал очень слабо и получил 10,7 млн фунтов отступных.

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Жозе Моуринью. Португалец второй раз вошел в одну и ту же реку. Добавил трофеев в клубный музей "Челси" – победа в АПЛ, Суперкубке Англии и Кубке Лиги, но это не спасло от увольнения ценой в 8,3 млн фунтов.

Антонио Конте. Стал чемпионом, но разругался с руководством из-за трансферов. Выбил для своего штаба 26,6 млн фунтов.

Не сложно посчитать, что владелец "Челси" с 2004 года потерял больше 100 млн фунтов на увольнении тренеров.

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