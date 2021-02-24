Шикарний гол в падінні приносить перемогу "Челсі", "Атлетіко" жодного разу не потрапив у створ

"Челсі" продовжив свою безпрограшну серію в нинішньої Ліги чемпіонів. Лондонська команда жодного разу не поступилася на груповому етапі, здобувши чотири перемоги, і ось тепер англійці дотиснули мадридський "Атлетіко"в першому матчі 1/8 фіналу – 1:0. Поєдинок для іспанців вважався домашнім, але проходив він у Будапешті через складну ситуацію з COVID-19 в Великобританії.

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Єдиний гол на 68-й хвилині в падінні через себе ефектно забив Олів'є Жиру. Однак арбітр зарахував його тільки після перегляду VAR. Були підозри на офсайд, але нападник отримав м'яч від захисника "Атлетіко".

Олів'є Жиру забиває переможний гол у ворота "Атлетіко" / Фото: Reuters

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Безумовно, що Томас Тухель, який дебютував в єврокубках на чолі "Челсі", переграв Дієго Сімеоне. Адже за весь матч "Атлетіко" не завдав жодного удару в площину чужих воріт. Поєдинок у відповідь відбудеться 17 березня в Лондоні, якщо через коронавірус його не доведеться знову переносити на нейтральне поле.

Раніше "Баварія" вбила інтригу в парі з "Лаціо", розгромивши італійську команду – 4:1.

Дивіться, як "Челсі" перемагав на груповій стадії Ліги чемпіонів

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