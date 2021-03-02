"Дивом встигли": перші слова Романцева після інфаркту

Знаменитий екстренер московського "Спартака" росіянин Олег Романцев розповів про своє самопочуття після операції на серці. Нагадаємо, у 67-річного Романцева стався інфаркт.

"Почуваю себе добре. Для мене ця госпіталізація теж була несподіваною, швидка забрала, відразу зробили операцію. Інфаркт. Лікар каже, дивом встигли – я пізно звернувся, передінфарктний стан вже давно був, я не звертав уваги, думав, вік", – цитує Романцева "РБК-Спорт"

"Романцев успішно прооперований і почувається добре", – додали "Чемпіонату" в колишньому клубі Романцева "Спартаку"

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Олег Романцев / Фото: Twitter

Як ми писали раніше, у Романцева виявлений гострий коронарний синдром. Зараз він перебуває в реанімації в одній з московських лікарень, його стан оцінюється як середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, що Романцев зі "Спартаком" одного разу став чемпіоном СРСР як гравець і вісім разів був чемпіоном РФ – як тренер, це рекорд російської Прем'єр-ліги.

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Олег Романцев / Фото: Getty Images

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Також ми розповідали, що після завершення ігрової кар'єри Романцев пристрастився до тютюнопаління. Зазвичай за матч він скурював до двох пачок.

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