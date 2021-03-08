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Ушел из жизни легендарный игрок "Карпат"

8 марта, 23:23

Александр Трикиша Александр Трикиша

Покора помог львовскому клубу завоевать Кубок СССР

На 74-году жизни умер знаменитый футболист львовских "Карпат" Роман Покора. В последние годы у тренера были проблемы со здоровьем, сообщает niknews.mk.ua.

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С 1966 по 1973 год Покора провел за "Карпаты" 191 матч и забил 11 голов. В составе львовян становился обладателем Кубка СССР 1969 года. Также он выступал за харьковский "Металлист" и "Спартак" из Ивано-Франковска.


Роман Покора в составе "Карпат". Фото: ФК "Карпаты"

После завершения карьеры игрока Покора перешел на тренерскую работу. Он успел поработать во многих клубах из Украины, Азербайджана и Грузии, среди которых "Карпаты", "Волынь", "Александрия".

Сегодня ранее мы сообщали, что умер первый тренер в истории сборной Украины. Александр Фадеев входил в тренерский штаб "бронзового" "Сокола".

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Напомним, что 5 марта умер отец лучшего хоккеиста в истории Уэйна Гретцки. Он был украинцем. В 82 года скончался Уолтер Гретцки. В начале XX века дед Уэйна, Терентий Лаврентьевич Грецкий, иммигрировал в Канаду с Берестейщины.

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тренер Карпаты Львов

Источник: Сегодня|Спорт

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