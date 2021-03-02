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"Чудом успели": первые слова Романцева после инфаркта

2 марта, 11:01

Олег Люлька Олег Люлька

Самый титулованный тренер чемпионата России прооперирован и чувствует себя хорошо

Знаменитый экс-тренер московского "Спартака" россиянин Олег Романцев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Напомним, у 67-летнего Романцева случился инфаркт.

"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст", – цитирует Романцева "РБК-Спорт"

"Романцев успешно прооперирован и чувствует себя хорошо", – добавили "Чемпионату" в бывшем клубе Романцева "Спартаке"

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Олег Романцев

Олег Романцев / Фото: Twitter

Как мы писали ранее, у Романцева обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, что Романцев со "Спартаком" один раз становился чемпионом СССР как игрок и восемь раз был чемпионом РФ – как тренер, это рекорд российской Премьер-лиги.

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Олег Романцев

Олег Романцев / Фото: Getty Images

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Также мы рассказывали, что после завершения игровой карьеры Романцев пристрастился к табакокурению. Обычно за матч он скуривал до двух пачек.

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тренер инфаркт чемпионат России Спартак Москва Олег Романцев
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