"Чудом успели": первые слова Романцева после инфаркта

Знаменитый экс-тренер московского "Спартака" россиянин Олег Романцев рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Напомним, у 67-летнего Романцева случился инфаркт.
"Чувствую себя хорошо. Для меня эта госпитализация тоже была неожиданной, по скорой, сразу сделали операцию. Инфаркт. Врач говорит, чудом успели – я поздно обратился, прединфарктное состояние уже давно было, я не обращал внимания, думал, возраст", – цитирует Романцева "РБК-Спорт"
"Романцев успешно прооперирован и чувствует себя хорошо", – добавили "Чемпионату" в бывшем клубе Романцева "Спартаке"
Как мы писали ранее, у Романцева обнаружен острый коронарный синдром. Сейчас он находится в реанимации в одной из московских больниц, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Напомним, что Романцев со "Спартаком" один раз становился чемпионом СССР как игрок и восемь раз был чемпионом РФ – как тренер, это рекорд российской Премьер-лиги.
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Также мы рассказывали, что после завершения игровой карьеры Романцев пристрастился к табакокурению. Обычно за матч он скуривал до двух пачек.
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