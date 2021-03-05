Умер отец лучшего хоккеиста в истории. Он был украинцем

В возрасте 82 лет скончался Уолтер Гретцки – отец лучшего хоккеиста в истории Уэйна Гретцки.

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"С глубокой печалью мы с Джанет сообщаем новость о кончине моего отца. Последние несколько лет он храбро боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, но никогда не позволял им сломить его. Для моей сестры и трёх моих братьев папа был капитаном нашей команды – он вел за собой, защищал и руководил нашей семьей каждый день, на каждом этапе пути.

Для меня он был причиной того, что я влюбился в хоккей. Он вдохновил меня стать лучшим не только в хоккее, но и в жизни. Будем очень по нему скучать, но мы знаем, что он воссоединился с нашей мамой, и это приносит мне и моей семье успокоение. Он был действительно великим канадцем. Мы любим тебя, папа", – написал Гретцки в Twitter.

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В начале XX века дед Уэйна, Терентий Лаврентьевич Грецкий, иммигрировал в Канаду с Берестейщины. На тот момент это была территория Украины, ныне – Беларусь. Там он женился на Марии из города Подгайцы (Тернопольская область). Языком общения в семье был украинский.

Известна такая история. Уолтер Гретцки (сын Терентия и Марии) несколько лет назад перенес инсульт и когда пришел в себя, разговаривал только на украинском языке! "Отец потом два года вспоминал английский", – рассказывал Уэйн.

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