Знаменитый украинский тренер отказался возглавить московский ЦСКА

Сергей Реброва не хочет портить свою репутацию в Украине работой в России

Интересная информация появилась о возможном продолжении тренерской карьеры нынешнего наставника венгерского "Ференцвароша" Сергея Реброва. Оказывается, украинский специалист получал предложение от московского ЦСКА, который хотел соблазнить уроженца Горловки высокой зарплатой.

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К слову, прошлом летом Ребров отказался возглавить "Динамо", после чего команду принял Мирча Луческу.

О варианте с российский клубом для 46-летнего тренера сообщил сайт "РБ Спорт":

"До конкретного обсуждения сотрудничества дело не дошло: посредники дали понять армейцам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен по причине взаимоотношений России и Украины. Существует опасение, что работа в РФ "закроет" Реброву карьеру на родине".

Сергей Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

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Ранее Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами".

Пока что Сергей успешно работает в Венгрии и не форсирует события. Говорили, что он может стать рулевым сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва сражался с "Ювентусом" в Лиге чемпионов:

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