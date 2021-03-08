Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Знаменитий український тренер відмовився очолити московський ЦСКА

8 березня, 12:12

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Сергій Реброва не хоче псувати свою репутацію в Україні роботою в Росії

Цікава інформація з'явилася про можливе продовження тренерської кар'єри нинішнього наставника угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва. Виявляється, український фахівець отримував пропозицію від московського ЦСКА, який хотів спокусити уродженця Горлівки високою зарплатою.

Реклама

До слова, минулого літа Ребров відмовився очолити "Динамо", після чого команду прийняв Мірча Луческу.

Про варіант із російський клубом для 46-річного тренера повідомив сайт "РБ Спорт":

"До конкретного обговорення співпраці справа не дійшла: посередники дали зрозуміти армійцям, що перехід Реброва в ЦСКА неможливий через взаємини Росії і України. Існує побоювання, що робота в РФ "закриє" Реброву кар'єру на батьківщині".

Сергій Ребров

Сергій Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Реклама

раніше Ребров став лютейшім ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями".

Поки що Сергій успішно працює в Угорщині і не форсує події. Говорили, що він може стати рульовим збірної України після відходу Андрія Шевченка.

Дивіться, як "Ференцварош" Реброва бився з "Ювентусом" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

робота тренер футбол відмова Сергій Ребров ЦСКА Москва
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналу
Неземна краса: Джорджина Родрігес в бікіні прикрасила обкладинку журналуФутбол
"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі
Тренера, який боровся за українську мову, вигнали зі "Львова"ЧУ з футболу
"Я сама себе хочу!" Ірина Морозюк стягнула штани перед фоловерамиФутбол
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесією
Арбітриня з Росії підірвала Мережу еротичною фотосесієюФутбол
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туру
Чемпіонат України з футболу: всі результати 16-го туруЧУ з футболу

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти