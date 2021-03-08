Знаменитий український тренер відмовився очолити московський ЦСКА

Сергій Реброва не хоче псувати свою репутацію в Україні роботою в Росії

Цікава інформація з'явилася про можливе продовження тренерської кар'єри нинішнього наставника угорського "Ференцвароша" Сергія Реброва. Виявляється, український фахівець отримував пропозицію від московського ЦСКА, який хотів спокусити уродженця Горлівки високою зарплатою.

Реклама

До слова, минулого літа Ребров відмовився очолити "Динамо", після чого команду прийняв Мірча Луческу.

Про варіант із російський клубом для 46-річного тренера повідомив сайт "РБ Спорт":

"До конкретного обговорення співпраці справа не дійшла: посередники дали зрозуміти армійцям, що перехід Реброва в ЦСКА неможливий через взаємини Росії і України. Існує побоювання, що робота в РФ "закриє" Реброву кар'єру на батьківщині".

Сергій Ребров / Фото: ФК "Ференцварош"

Реклама

раніше Ребров став лютейшім ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями".

Поки що Сергій успішно працює в Угорщині і не форсує події. Говорили, що він може стати рульовим збірної України після відходу Андрія Шевченка.

Дивіться, як "Ференцварош" Реброва бився з "Ювентусом" в Лізі чемпіонів:

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама