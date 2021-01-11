Ребров став лютейшім ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм в "боротьбі з бандерівцями"

Засновник музею історії українського футболу в Горлівці Сергій Анненков розповів, що, сталося з його музеєм і чому нинішній наставник "Ференцвароша" Сергій Ребров став найлютішим ворогом прихильників так званої "ДНР".

Реклама

Анненкову довелося покинути рідне місто ще в 2014-му після двох тижнів тюремного ув'язнення за поїздку на футбол до Львова. Він хотів забрати з собою експонати музею, але їх вже встигли пограбувати. "Нова влада" дозволила взяти з собою тільки частину шарфів і футболок. Вимпели і майже всі значки довелося залишити.

"А футболку уродженця Горлівки Сергія Реброва забрали і спалили в присутності начальника управління фізкультури і спорту міськради. Причому записали це на відеокамеру. Сказали, що Ребров – найлютіший ворог "ДНР". Виявляється, на Сергія Станіславовича виходили місцеві з проханням, щоб він фінансово допоміг їм в "боротьбі з бандерівцями". Сергій відмовився і відразу став найлютішим ворогом. Я встиг вивезти гранітну дошку з написом: "Тут навчався Сергій Ребров", яка висіла в школі № 40", – розповів Сергій в інтерв'ю champion.com.ua.

Раніше ми писали, що дружина Реброва захотіла від нього дочку: нізащо не здогадаєтеся навіщо. Анна разом з Сергієм Ребровим вже 11-й рік. У них ростуть сини – Олександр, якому два рочки, і Микита, якому скоро виповниться 5 років.

Дивіться, як "Ференцварош" Реброва грав проти "Динамо" в Києві:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама