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Ребров стал лютейшим врагом "ДНР": отказался помогать им в "борьбе с бандеровцами"

11 января, 12:08

Александр Трикиша Александр Трикиша

Футболку знаменитого футболиста показательно сожгли на камеру

Основатель музея истории украинского футбола в Горловке Сергей Анненков рассказал, что, произошло с его музеем и почему нынешний наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров стал злейшим врагом сторонников так называемой "ДНР".

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Анненкову пришлось покинуть родной город еще в 2014-м после двух недель тюремного заключения за поездку на футбол во Львов. Он хотел забрать с собой экспонаты музея, но их уже успели разграбить. "Новая власть" позволила взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить.

"А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру. Сказали, что Ребров – злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансово помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью: "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе № 40", – рассказал Сергей в интервью champion.com.ua.

Ранее мы писали, что жена Реброва захотела от него дочку: ни за что не догадаетесь зачем. Анна вместе с Сергеем Ребровым уже 11-й год. У них растут сыновья – Александр, которому два годика, и Никита, которому скоро исполнится 5 лет.

Смотрите, как "Ференцварош" Реброва играл против "Динамо" в Киеве:

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Донбасс тренер горловка Сергей Ребров

Источник: Сегодня|Спорт

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