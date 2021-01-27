А ось і не Луческу! Суркіс розповів, хто мав очолити "Динамо" минулого літа

Першу пропозицію господарі "Динамо" зробили Реброву, але той від повернення до київського клубу відмовився

Замість Мірчі Луческу минулого літа "Динамо" мав очолити коуч "Ференцвароша" Сергій Ребров. Він був кандидатом номер один на посаду нового коуча киян після відставки Олексія Михайличенка, але від пропозиції братів Суркісів відмовився.

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Про це розповів президент "Динамо" Ігор Суркіс.

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"Зараз, коли постало питання про зміну тренера влітку, природно, перший дзвінок був Реброву. Більш того, йому зателефонував мій брат, я його попросив – це було наше спільне рішення. Ребров відмовив, тому що він підписав контракт – зараз є різні чутки, що він домовився зі збірною. Але це його право, йому був перший дзвінок, але він відмовився", – розповів Ігор Суркіс у програмі "В гостях у Дмитра Гордона"

Мірча Луческу і Сергій Ребров / Фото: Анатолiй Бойко, Сегодня|Спорт

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Ігор Суркіс / Фото: Вiталiй Лазебник, Сегодня|Спорт

Відзначимо, що в 2014-2017 роках Сергій Ребров уже працював головним тренером "Динамо". Під його керівництвом кияни двічі стали чемпіонами України і востаннє, наразі, в історії клубу грали в плей-оф Ліги чемпіонів.

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У нинішній Лізі чемпіонів "Динамо" Мірчі Луческу обіграло "Ференцварош" Сергія Реброва в боротьбі за третє місце в групі і потрапляння до весняної частини Ліги Європи.

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