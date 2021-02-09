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Футболіста вдарило струмом на даху поїзда. Навіщо він туди поліз?

9 лютого, 16:36

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Гравець "Верони" в реанімації

Гравця "Верони" могло чекати блискуче футбольне майбутнє, але тепер лікарі борються за його життя. 18-річний Андреа Греселе постраждав через свою дурість.

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Андреа відпочивав в компанії разом з друзями. І в якийсь момент вирішив залізти на дах поїзда. А далі – більше. Футболіст торкнувся рукою лінії електропередачі.

Греселе вдарило струмом і він впав з чотириметрової висоти. Лікарі діагностували перелом хребців і набряк головного мозку. Футболістові вже зробили операцію, але він, як і раніше, у реанімації.

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Раніше ми писали, що триразовий олімпійський чемпіон з лижних гонок норвежець Йоханнес Клебо зламав палець. Лижник змагався з друзями на силу удару. "Ми побачили автомат для вимірювання сили – пробиваєш якомога сильніше по груші, і тобі видають результат в балах. Я люблю змагатися, тому пробив щосили і набрав найвищі бали. Проблема лише в тому, що поруч стояв інший автомат, металевий. Моя рука зісковзнула після удару і потрапила прямо в нього. Відчувши сильний біль, я відразу ж подумав, що міг зламати руку або палець. На жаль, так і вийшло".

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футболіст Верона
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