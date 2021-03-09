Porsche застряг в стіні на третьому поверсі: героєм парковки став російський хокеїст

Цікава аварія трапилася сьогодні в Москві. Porsche пробив стіну паркінгу і повис над землею на рівні третього поверху. Машина належить відомому хокеїстові Денису Казіонову.

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"Їхали всією сім'єю: я, дружина і дитина ззаду. Паркувався... Тут відкрита парковка з усіх боків, і тільки з одного боку є стіна. Загалом, вона не тепла.

Підлога гладка, тут бетон, знаєте, як в торгових центрах. І він ще і снігом припорошений. Я почав гальмувати, а вона взагалі ні в яку, просто котиться і все. Ось так ми і доїхали до стіни. Самі просто в неймовірному шоці. Син у мене ззаду сидів, дружина поруч" , – цитує Казіонова Sport24.

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Денису Казіонову 33 роки. У КХЛ він пограв за десяток команд, провів 536 матчів, закинув 78 шайб і зробив 61 результативну передачу.

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