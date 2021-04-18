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У Росії під час марафону помер лижник

18 квітня, 16:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Учасник лижного марафону в Петропавловську-Камчатському помер під час гонки на 30 кілометрів. Причини смерті спортсмена поки невідомі

У Росії в Петропавловську-Камчатському під час 30-кілометрової лижної гонки "Авачинский марафон" помер спортсмен. Чоловік впав під час забігу і помер на місці. Причини трагедії поки невідомі.

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Зазначається, що всі учасники до старту гонки були зобов'язані надати допуск лікаря, а також негативний результат тесту на коронавірус або довідку про проходження вакцинації, якщо вони представляли інший регіон, повідомляє Kamtoday.

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Нагадаємо, що недавно пішов з життя український олімпійський чемпіон і автор 20 рекордів. Володимир Кисельов завоював золоту медаль на Іграх в Москві-1980.

Також ми писали, що 19-річний гравець "Динамо" помер в реанімації після травми голови: відео трагедії. Батьки хотіли перевезти хлопця в іншу клініку, але не змогли.

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спортсмен зимові види спорту лижні гонки

Джерело: Сегодня|Спорт

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