У російської зірки ММА знайшли два пістолети: відео свідчень арештованого

Російського быйця ММА Гаджимурада Антігулова, який раніше виступав в UFC, заарештовано в Махачкалі. Його звинувачують у незаконному зберіганні вдома зброї. У спортсмена вилучили пістолет "Стечкін", споряджений 6-ма набоями калібру 9 мм, а також пістолет Макарова, споряджений 7-ма набоями калібру 9 мм.
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Дагестанський спортсмен оригінально відповів на питання, звідки у нього зброя.
"Вранці зробив пробіжку в Тарках і знайшов ось цю зброю, яку я не встиг передати співробітникам поліції. Я не розуміюся на зброї. Знайшли її в Тарках, коли бігав нагорі. Хотів передати поліції, але не встиг ще. Тим більше я ще хворів трохи на COVID, тому вдома був", – каже Антігулов у відеоролику, опублікованому в Instagram МВС Дагестану
Нагадаємо, в грудні 2020 року Гаджимурад Антігулов став фігурантом скандалу. Він влаштував бійку на весіллі в Дагестані. Сварка сталася через алкоголь: на столах його не було, але Антігулов десь роздобув міцний напій і розпивав на своєму місці.
Тоді спортсмену кілька разів зробили зауваження, щоб він прибрав алкоголь зі столу, а після чергового прохання у нього не витримали нерви, і Гаджимурад накинувся на гостя. Правда, той виявився не з боязких і дав відкоша Антігулову. Щоб помститися, боєць схопився за тарілку, але не встиг застосувати "холодну зброю".
Гаджимурад Антігулов / Фото: sport24.ru
Антігулов виступає у змішаних єдиноборствах з 2009 року. На його рахунку 20 перемог і 8 поразок.
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