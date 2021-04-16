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Легенда боксу буде бити жінок в клітці заради своєї величі

16 квітня, 15:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Абсолютна чемпіонка світу з боксу Кларисса Шилдс дебютує в змішаних єдиноборствах 10 червня в поєдинку проти Брітні Елкін

Дворазова олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу в трьох вагових категоріях Кларисса Шилдс змінює бокс на змішані єдиноборства. Шилдс проведе свій дебютний поєдинок у ММА 10 червня. Її суперницею стане Брітні Елкін. Раніше Шилдс викликала на бій скандального блогера.

"Я дуже рада можливості закріпити свою репутацію найвеличнішої жінки всіх часів, – сказала Шилдс. – З нетерпінням чекаю того, як вперше вийду в клітку і покажу, що я ніколи не відступаю перед викликами. Я показала, що я кращий боксер у світі і я маю намір зробити те ж саме і в змішаних єдиноборствах".

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Кларисса Шилдс – чемпіонка світу в 1-й середній, в середній і 2-й середній вагових категоріях. Абсолютна чемпіонка світу в 1-ї середній (2021 – т.ч.) і середній (2019-2020) вагових категоріях. На профі-рингу провела 11 боїв і всі виграла.

Дворазова олімпійська чемпіонка (2012, 2016). Перша американська олімпійська чемпіонка в боксі. Перша володарка Кубка Вела Баркера серед жінок (2016). Дворазова чемпіонка світу (2014, 2016). Чемпіонка Панамериканських ігор (2015).

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У Брітні Елкін в послужному списку 9 боїв в ММА – 3 перемоги і 6 поразок.

Відзначимо, що 5 червня в Лас-Вегасі українка Марина Мороз зустрінеться з Манон Фіорі на прізвисько "Звір". У француженки шість перемог і одна поразка в офіційних боях. В активі українки – 10 перемог при трьох поразках.

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бокс MMA Кларисса Шилдс
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