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У российской звезды ММА нашли два пистолета: видео показаний арестованного

17 апреля, 20:31

Олег Люлька Олег Люлька

Гаджимурад Антигулов утверждает, что нашел оружие во время пробежки, но так как заболел COVID-19, не смог передать его правоохранительным органам

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, ранее выступавший в UFC, арестован в Махачкале. Его обвиняют в незаконном хранении дома оружия. У спортсмена изъяли пистолет "Стечкин", снаряженный 6-ю патронами калибра 9 мм, а также пистолет Макарова, снаряженный 7-ю патронами калибра 9 мм.

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Дагестанский спортсмен оригинально ответил на вопрос, откуда у него оружие.

"Утром сделал пробежку в Тарках и нашел вот это оружие, которое я не успел передать сотрудникам полиции. Я не разбираюсь в оружии. Нашли его в Тарках, когда бегал наверху. Хотел передать полиции, но не успел еще. Тем более я еще болел чуть-чуть коронавирусом, поэтому дома был", – говорит Антигулов в видеоролике, опубликованном в Instagram МВД Дагестана

Напомним, в декабре 2020 года Гаджимурад Антигулов стал фигурантом скандала. Он устроил драку на свадьбе в Дагестане. Ссора произошла из-за алкоголя: на столах его не было, но Антигулов где-то раздобыл горячительный напиток и распивал на своем месте.

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Тогда спортсмену несколько раз сделали замечание, чтобы он убрал алкоголь со стола, а после очередной просьбы у него не выдержали нервы, и Гаджимурад набросился на гостя. Правда, тот оказался не из робких и дал сдачи Антигулову. В отместку боец схватился за тарелку, но не успел применить "холодное оружие".

Гаджимурад Антигулов

Гаджимурад Антигулов / Фото: sport24.ru

Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. На его счету 20 побед и 8 поражений.

Яркий нокаут в ММА Видео: Instagram

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