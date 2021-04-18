В России во время марафона умер лыжник

Участник лыжного марафона в Петропавловске-Камчатском скончался во время гонки на 30 километров. Причины смерти спортсмена пока неизвестны

В России в Петропавловске-Камчатском во время 30-километровой лыжной гонки "Авачинский марафон" скончался спортсмен. Мужчина упал во время забега и умер на месте. Причины трагедии пока неизвестны.

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Отмечается, что все участники до старта гонки были обязаны предоставить допуск врача, а также отрицательный результат теста на коронавирус или справку о прохождении вакцинации, если они представляли другой регион, сообщает Kamtoday.

Напомним, что недавно ушел из жизни украинский олимпийский чемпион и автор 20 рекордов. Владимир Киселев завоевал золотую медаль на Играх в Москве-1980.

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