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19-летний игрок "Динамо" умер в реанимации после травмы головы: видео трагедии

16 марта, 14:11

Елена Павлова Елена Павлова

Родители хотели перевезти парня в другую клинику, но не смогли

Хоккеист российского ХК "Динамо" Тимур Файзутдинов, которому во время матча в голову попала шайба, умер в реанимации в Ярославле. После инцидента в поединке с ярославским "Локо" (1:5) 12 марта капитан питерцев был в тяжелом состоянии доставлен в больницу, однако после почти четырех суток борьбы за жизнь парня, врачи его потеряли.

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Тимур Файзутдинов/Фото МХК

Тимур Файзутдинов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

На видео с матча 1/8 финала Кубка Харламова видно, как 19-летний хоккеист команды из Санкт-Петербурга отвернулся в момент броска соперника, а после попадания шайбы схватился за голову и упал на лед.

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Сегодня утром появилась информация, что состояние парня критическое: "При всем объеме интенсивной терапии, которую применяли реаниматологи больницы, положительной динамики нет". А семья пострадавшего игрока хотела перевезти хоккеиста из Ярославля в московскую клинику.

"Мы понимаем, это риск, но мы должны рискнуть. Врачи больницы сказали мне, что с таким видом травмы работают впервые. И при его травме нужна специальная аппаратура, нужна нейрохирургия", — говорила порталу 76.ru мама Тимура Елена.

Однако состояние хоккеиста было настолько тяжелым, что его транспортировка в Москву не представлялась возможной.

Ранее мы писали, что в Москве на тренировке умер известный хоккеист. Игорю Хацею было 48 лет.

А буквально накануне в России не стало главного тренера "Красной Армии" Александра Левицкого.

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умер травма хоккеист Динамо Санкт-Петербург
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