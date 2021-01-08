Українська
$ 28,4
34,85
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Ушел из жизни украинский олимпийский чемпион и автор 20 рекордов

8 января, 08:48

Елена Павлова Елена Павлова

Владимир Киселев завоевал золотую медаль на Играх в Москве-1980

7 января в Кременчуге перестало биться сердце 64-летнего олимпийского чемпиона Москвы-1980 по толканию ядра Владимира Киселева. О причинах смерти пока не сообщается. А перед Новым годом умер легендарный украинский чемпион Иван Богдан.

Реклама

Владимир Киселев/Фото xweek.info

Владимир Киселев/Фото xweek.info

Киселев родился 1 января 1957 года в Мысках Кемеровской области, но как спортсмен сформировался после переезда в Украину. Легкоатлет тренировался в спортивном обществе "Авангард" в Краматорске. Взлет в карьере спортсмена получился стремительным.

Реклама

В 1978 году Владимир стал чемпионом Европы среди юниоров, в 1979 году – бронзовым призером континентального первенства в закрытом помещении. А буквально через год Киселев выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве. За время своей спортивной карьеры установил больше 20 рекордов Украины, СССР и Европы в толкании ядра.

В тренде
К Лукашенко едет ревизор: решение по чемпионату мира примут до конца месяца

Читайте также: Украинский легкоатлет неожиданно умер в 27 лет: он был сыном призера Олимпиады

Тем временем спортсмен переехал из Донецкой области в Полтавскую и в 1996 году стал почетным гражданином Кременчуга. В этом городе он жил и работал после завершения карьеры.

Ранее молодой чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

Дезири Хенри – британская легкоатлетка
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика смерть умер олимпийский чемпион толкание ядра
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 лет
Ее называют самой красивой фигуристкой России. А ей всего 18 летДругие
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топике
Белодед на праздники показала соблазнительное фото в топикеДругие
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? Опрос
Чемпионки и красавицы: кто лучшая спортсменка Украины 2020 года? ОпросДругие
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-м
Сняла с себя костюм: секси Бех запостила первое откровенное фото в 2021-мДругие
Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженки
Табу на нижнее белье: непослушная словацкая спортсменка начала 2021-й с обнаженкиДругие
Продает себя за пять долларов. Гимнастка обещала завершить карьеру в порно, но не сдержала слово
Продает себя за пять долларов. Гимнастка обещала завершить карьеру в порно, но не сдержала словоДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять