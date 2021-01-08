Ушел из жизни украинский олимпийский чемпион и автор 20 рекордов

7 января в Кременчуге перестало биться сердце 64-летнего олимпийского чемпиона Москвы-1980 по толканию ядра Владимира Киселева. О причинах смерти пока не сообщается. А перед Новым годом умер легендарный украинский чемпион Иван Богдан.

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Владимир Киселев/Фото xweek.info

Киселев родился 1 января 1957 года в Мысках Кемеровской области, но как спортсмен сформировался после переезда в Украину. Легкоатлет тренировался в спортивном обществе "Авангард" в Краматорске. Взлет в карьере спортсмена получился стремительным.

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В 1978 году Владимир стал чемпионом Европы среди юниоров, в 1979 году – бронзовым призером континентального первенства в закрытом помещении. А буквально через год Киселев выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве. За время своей спортивной карьеры установил больше 20 рекордов Украины, СССР и Европы в толкании ядра.

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Тем временем спортсмен переехал из Донецкой области в Полтавскую и в 1996 году стал почетным гражданином Кременчуга. В этом городе он жил и работал после завершения карьеры.

Ранее молодой чемпион Европы из Запорожья умер при загадочных обстоятельствах.

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