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На Беленюка напали четверо: видео разборок

17 апреля, 19:25

Олег Люлька Олег Люлька

Политик-спортсмен раскидал на ковре двух хорватов, шведа и узбека, показав, что пребывает в отличной форме перед стартом чемпионата Европы в Варшаве

Украинский депутат-спортсмен Жан Беленюк показал, что пребывает в отличной форме перед чемпионатом Европы по борьбе, который пройдет с 19 по 25 апреля в Варшаве.

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Серебряный призер Олимпады-2016 опубликовал видео своей тренировки на ковре в Хорватии, где на него пошли сразу четыре соперника. Каждого из них Беленюк бросил через плечо, и так – по несколько раз

"Однажды на украинца напали два хорвата, швед и узбек", – так подписал в Instagram кадры этой "драки" Жан

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Напомним, что в январе депутат Беленюк выиграл первый турнир с 2019 года. Жану не нашлось равных на престижных соревнованиях в той же Хорватии.

Жан Беленюк

Жан Беленюк / Фото: Instagram

Летом украинец намерен выступить на Олимпиаде в Токио, после чего полностью уйдет в политику.

Отметим, что в активе Беленюка – два титула чемпиона мира. Последний он добыл на первенстве-2019 в Нур-Султане.

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спортсмен Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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