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700 км на лыжах без остановок: 48-летний норвежец установил рекорд

12 апреля, 15:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

В прошлом году Андрерс уже преодолевал 516 км

Олимпийский чемпион Андрерс Окланд установил новый мировой рекорд по пройденным километрам на лыжах. 48-летний спортсмен сумел преодолеть 700 километров и 500 метров почти за 41 час.

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В прошлом году Окланд вместе со своим братом Йоргеном и еще одним лыжником Йоаром Теле преодолел 516 километров чуть менее чем за 32 часа, но тот рекорд быстро побил Хенрик Солли, преодолевший 528 километров за 32 часа, сообщает eurosport.

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Окланд является олимпийским чемпионом 2002 года в составе эстафетной сборной Норвегии, а в 2003 году становился чемпионом мира.

Ранее мы писали о курьезном падении россиянина, который потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся. Горнолыжная дистанция в Италии оказалась слишком коварной для десятков спортсменов.

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зимние виды спорта лыжные гонки

Источник: Сегодня|Спорт

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