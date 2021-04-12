700 км на лыжах без остановок: 48-летний норвежец установил рекорд

В прошлом году Андрерс уже преодолевал 516 км

Олимпийский чемпион Андрерс Окланд установил новый мировой рекорд по пройденным километрам на лыжах. 48-летний спортсмен сумел преодолеть 700 километров и 500 метров почти за 41 час.

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В прошлом году Окланд вместе со своим братом Йоргеном и еще одним лыжником Йоаром Теле преодолел 516 километров чуть менее чем за 32 часа, но тот рекорд быстро побил Хенрик Солли, преодолевший 528 километров за 32 часа, сообщает eurosport.

Окланд является олимпийским чемпионом 2002 года в составе эстафетной сборной Норвегии, а в 2003 году становился чемпионом мира.

Ранее мы писали о курьезном падении россиянина, который потерял лыжу на трассе чемпионата мира и кувыркнулся. Горнолыжная дистанция в Италии оказалась слишком коварной для десятков спортсменов.

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