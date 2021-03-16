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19-річний гравець "Динамо" помер у реанімації після травми голови: відео трагедії

16 березня, 14:11

Олена Павлова Олена Павлова

Батьки хотіли перевезти хлопця в іншу клініку, але не змогли

Хокеїст російського ХК "Динамо" Тимур Файзутдінов, якому під час матчу в голову потрапила шайба, помер в реанімації в Ярославлі. Після інциденту в поєдинку з ярославським "Локо" (1:5) 12 березня капітан пітерців був у важкому стані доставлений в лікарню, проте після майже чотирьох діб боротьби за життя хлопця, лікарі його втратили.

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Тимур Файзутдінов/Фото МХК

Тимур Файзутдінов/Фото МХК "Динамо Санкт-Петербург"

На відео з матчу 1/8 фіналу Кубка Харламова видно, як 19-річний хокеїст команди з Санкт-Петербурга відвернувся в момент кидка суперника, а після попадання шайби схопився за голову і впав на лід.

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Сьогодні вранці з'явилася інформація, що стан хлопця критичний: "При всьому обсязі інтенсивної терапії, яку застосовували реаніматологи лікарні, позитивної динаміки немає". А сім'я потерпілого гравця хотіла перевезти хокеїста з Ярославля в московську клініку.

"Ми розуміємо, це ризик, але ми повинні ризикнути. Лікарі лікарні сказали мені, що з таким видом травми працюють вперше. І при його травмі потрібна спеціальна апаратура, потрібна нейрохірургія", – говорила порталу 76.ru мама Тимура Олена

Однак стан хокеїста був настільки важким, що його транспортування в Москву не представлялося можливим.

Раніше ми писали, що в Москві на тренуванні помер відомий хокеїст. Ігорю Хацею було 48 років.

А буквально напередодні в Росії не стало головного тренера "Червоної Армії" Олександра Левицького.

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помер травма хокеїст Динамо Санкт-Петербург
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